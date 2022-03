Omstreden standbeeld bij Olympisch Stadion weggehaald

Het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft vanmiddag een standbeeld met een opgeheven rechterhand weggehaald. Het bronzen beeld stelt een sporter voor die een olympische groet brengt. Toen na onderzoek naar boven kwam dat dat gebaar fascistisch van oorsprong is, werd besloten het beeld te verplaatsen.

Het beeld voor de ingang van het stadion wekt al jaren verbazing, omdat het lijkt alsof het de Hitlergroet brengt. Het werd daarom weleens beklad, maar duidelijk was al dat het met Hitler niets te maken heeft. Het kunstwerk dateert uit 1928, vijf jaar voordat de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland.

De groet die het standbeeld maakt, werd op de Spelen van 1924 geïntroduceerd als de olympische groet en werd toen de 'Romeinse groet' genoemd. De Nederlandse beeldhouwer Gra Rueb maakte het standbeeld voor de Olympische Spelen in Amsterdam vier jaar later.

Mussolini

Uit onderzoek dat de directie van het stadion enkele jaren geleden liet doen, kwam echter wel degelijk een verband met het fascisme naar voren. Historisch bewijs dat de oude Romeinen elkaar zo begroetten is er namelijk niet. De groet ontstond begin vorige eeuw in Italië, gebaseerd op het schilderij De eed van de Horatii.

Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, werd het gebaar in Italië meer en meer gebruikt. Ook Hitlers nazi-partij nam de groet uiteindelijk over. Vanwege de gelijkenis met de Hitlergroet werd de olympische groet na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft.

Het 3 meter hoge beeld is vanmiddag weggetakeld en verplaatst naar het trappenhuis van het Olympisch Stadion. Er komt ook een bordje met uitleg bij te hangen. Wel wil het stadion kijken of er een andere bestemming gevonden kan worden voor het beeld, meldt NH Nieuws.

Verzet tegen verplaatsing

In 2020, toen werd geconcludeerd dat er toch een verband met fascisten is, besloot het Olympisch Stadion al dat het standbeeld weg moest. De uiteindelijke verplaatsing liep vertraging op doordat Het Cuypersgenootschap, een vereniging en stichting die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, hiertegen in beroep ging.

Het genootschap is niet blij met de keuze van het stadion en stelt dat het beeld illegaal is verplaatst. "Zeer onzorgvuldig", stelt de stichting volgens AT5. "Het Cuypersgenootschap zal hier de gemeente op aanschrijven met het verzoek om te gaan handhaven. Verstandiger is om de uitspraak van de rechter af te wachten en we zijn van mening dat het weer op z'n oorspronkelijke plek terug moet."