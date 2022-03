Colbrelli zakt in elkaar na sprint in eerste etappe Ronde van Catalonië

Wielrenner Sonny Colbrelli (31) is na zijn tweede plek in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië in elkaar gezakt. Na een sprint, die door Michael Matthews werd gewonnen, werd de Italiaan onwel bij de finishlijn.

Volgens verschillende media zou er hartmassage zijn toegepast en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Dit laatste wordt door zijn ploeg Bahrain Victorious tegen enkele wielerjournalisten bevestigd. Colbrelli zou weer bij bewustzijn zijn en hebben gepraat.

Etappe

Michael Matthews schreef dus de etappe op zijn naam. De Australiër (BikeExchange) was na 171 kilometer koers met start en finish in Sant Feliu de Guíxols de sterkste in de sprint.

Onderweg lagen er drie gecategoriseerde klimmetjes en Alex Molenaar kwam op de eerste als eerste door. De Rotterdammer van Burgos-BH zat in de finale ook in een kopgroep, maar het lukte hem niet om op het laatste heuveltje (op 25 kilometer van de finish) de bergtrui te veroveren.