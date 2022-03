'Uitvallen Verstappen niet alleen probleem voor Red Bull, maar voor alle teams'

Het ene jaar is het andere niet. De coureurs van Ferrari stonden seizoenenlang in de schaduw van Mercedes en Red Bull Racing, overwinningen werden alsmaar schaarser. Maar zondagmiddag, in de laatste ronde van de Grand Prix van Bahrein, permitteerde Charles Leclerc zich een geintje. In volle finale maakte hij op de boordradio melding van een probleem met zijn motor. "Daarmee heb ik een paar mensen in de pitbox een hartverlamming bezorgd." Met dat signaal van zelfvertrouwen maakte hij knipoog naar het euvel waarmee de regerend wereldkampioen zijn race moest beëindigen, enkele minuten daarvoor. Max Verstappen, maar ook zijn teamgenoot Sergio Pérez, haalde geplaagd door technische problemen de finish niet. In de huidige Formule 1 een zeldzaamheid, zeker bij de topteams. En bovendien kwam het zondagmiddag uit de lucht vallen, want Red Bull Racing had de testweken voorafgaand aan het seizoen goed doorstaan. Alles leek toch op orde? Wat ging er mis bij het team van de coureur met nummer 1 op zijn auto?

De snelheid van Ferrari was na overtuigende testsessies geen verrassing. Verstappen koerste af op de tweede plaats in de race, achter Leclerc en voor diens teamgenoot Carlos Sainz. Maar tijdens de derde pitstop raakte, waarschijnlijk door een botsinkje, een onderdeel van Verstappens bolide verbogen. Daardoor kreeg Verstappen moeite met de besturing van zijn auto. "Het leek bijna vast te zitten. Ik moest Charles laten gaan." Teambaas Christian Horner: "Daardoor was de balans weg en stuurde de auto lastiger. Het is knap dat Max daarmee nog zo lang op de tweede plek bleef."

Verstappen in overleg met Horner na de race

Drie ronden voor het einde meldde Verstappen nieuw malheur via de boordradio. "What's going on with the battery?", vroeg hij zich wanhopig af. "Battery fine", antwoordde zijn race-engineer in eerste instantie nog. Maar de Limburgse coureur voelde dat het elektrische deel van zijn motor niet meer aan het opladen was. Het vermogen nam juist af. Hij moest de tweede plek afstaan aan Sainz, viel daarna verder terug, om uiteindelijk met de staart tussen de benen voortijdig de pitstraat op te zoeken. "Het lijkt erop dat er geen benzine meer naar de motor ging. Dus ik rolde de pits in", reageerde Verstappen. "Er valt behoorlijk veel te onderzoeken en te analyseren. We moeten die problemen zo snel mogelijk traceren en oplossen." Bekijk hieronder de reactie van Verstappen na de race:

Verstappen: 'Kampioenschap wordt gewonnen door niet uit te vallen, dit is pijnlijk'

In de laatste ronde kwam tot overmaat van ramp ook de auto van Pérez stil te staan. Horner: "Het lijkt er sterk op dat de problemen bij Max en Sergio verband hebben met elkaar; de symptomen waren hetzelfde. Waarschijnlijk heeft het met de brandstoftoevoer te maken." Opvallend daaraan is dat de pomp voor de brandstoftoevoer niet door de teams zelf wordt gefaciliteerd. Het is een standaardonderdeel dat voor alle teams gelijk is. De Italiaanse fabrikant Magneti Marelli is daarvoor verantwoordelijk, onder toeziend oog van autosportfederatie FIA. Zaterdag al een waarschuwing Problemen met de brandstoftoevoer werden een dag eerder al ontdekt door die leverancier, waarop de FIA alle teams de gelegenheid gaf het onderdeel nog eens extra onder de loep te nemen. In hoeverre en hoe gedetailleerd de teams dat gedaan hebben, is niet duidelijk. Volgens de Engelse zender Sky heeft McLaren de pomp om die reden vervangen.

Max Verstappen druipt af nadat hij is uitgevallen in de GP van Bahrein