Steunbetuiging aan Poetin kost Russische schaker Karjakin half jaar schorsing

De Russische schaker Sergej Karjakin is per direct voor zes maanden geschorst. De straf voor de grootmeester, opgelegd door de internationale schaakfederatie FIDE, volgt op zijn berichten op Twitter, waarin hij begrip toont voor president Vladimir Poetin en de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen.

"Ik betuig u, onze opperbevelhebber, mijn volledige steun bij het beschermen van de belangen van Rusland", schreef hij onder meer over Poetin. Veel van zijn tweets zijn inmiddels verwijderd.

De 32-jarige Karjakin bejubelde in 2014 ook al de annexatie van de Krim door Rusland. De huidige nummer achttien van de wereld, die in 2016 de uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen was, is geboren op de Krim en schaakte tot 2009 voor Oekraïne.

Al eerder haalde de FIDE een streep door de 44ste Schaakolympiade die vanaf 26 juli in Moskou zou plaatsvinden. Daarnaast werd de samenwerking met de Russische sponsors Gazprom en Rosatom beëindigd.