Tienduizenden Israëliërs opnieuw de straat op tegen premier Netanyahu

In Israël betogen voor de tiende week op rij duizenden mensen tegen premier Netanyahu. Volgens Israëlische media hebben zich alleen al voor de ambtswoning van de premier in Jeruzalem meer dan 20.000 mensen verzameld. In Tel Aviv blokkeren betogers straten rond het Rabin-plein. Ook zijn er demonstranten op meer dan 300 bruggen en grote kruispunten in het hele land en bij de privéwoning van Netanyahu in de kustplaats Caesarea.

Op borden die de betogers bij zich hebben staan teksten als "Leugenaar-yahu" en "Leugenaar Netanyahu, ga naar huis." Bij vorige protesten kwam het tot schermutselingen tot de politie en demonstranten en werden zeker dertig mensen opgepakt, nu lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van onrust.

De politie laat het protest voorlopig toe en liet een protestmars in Jeruzalem, waarvoor geen toestemming was verleend, doorgaan. Wel zijn muziekinstrumenten en andere spullen die veel lawaai maken in beslag genomen.

Corruptie en corona

De betogers willen dat Netanyahu vertrekt omdat hij wordt verdacht van corruptie en fraude. Tegen hem lopen drie corruptieprocessen. In januari beginnen er zaken waarin getuigen worden gehoord. Netanyahu is niet van plan af te treden en noemt de protesten politiek gemotiveerd.

Naast de corruptie-aantijgingen is er ook meer en meer kritiek op de corona-aanpak van Netanyahu. Israël wist het coronavirus in eerste instantie goed onder controle te brengen, maar versoepelingen leidden tot een nieuwe piek in het aantal besmettingen. In Israël is de werkloosheid opgelopen tot meer dan 20 procent.