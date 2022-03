Vanavond op tv: Zoektocht naar opvangplekken stokt • Wanneer is een oorlog echt afgelopen?

Dreigt er een tekort aan opvangplekken? Na een snelle start lijkt het vinden van opvangplekken voor Oekraïners moeilijker te worden. De 25 veiligheidsregio's moesten voor vandaag 25.000 plekken regelen, vanmorgen stond de teller op 24.000. "Die 25.000 zullen er wel komen, mijn grootste zorg is de periode daarna", zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de gemeenten. "We moeten ons gaan voorbereiden op grootschalige opvang. Dat is een grotere uitdaging dan die eerste 25.000." We nemen een kijkje in Den Bosch, waar ze kantoorgebouwen ombouwen tot opvanglocaties. Verder bespreken we de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne met buitenlandexpert Han ten Broeke van het The Hague Centre for Strategic Studies.

Doelen die Rusland écht niet mag raken In de Oekraïense stad Soemy moesten inwoners vanochtend schuilen vanwege een lek in een chemische fabriek, volgens Oekraïne ontstaan door een Russisch bombardement. Er kwam ammoniak vrij, een giftige stof die de organen kan aantasten. In Oekraïne zijn veel meer locaties die, als ze zouden worden aangevallen, een erg groot risico vormen voor de gezondheid van omwonenden en voor het milieu. We spreken met Wim Zwijnenberg van vredesorganisatie PAX, die de plekken in kaart bracht.