Geschorste atlete Lasjmanova raakt olympische en wereldtitel kwijt

De Russische atlete Jelena Lasjmanova is vanwege dopinggebruik voor twee jaar geschorst. Ook wordt haar de olympische gouden medaille van 2012 (Londen) en de wereldtitel van 2013 (Moskou), beide veroverd op de 20 kilometer snelwandelen, afgenomen. Dat heeft de integriteitscommissie van de internationale atletiekbond bepaald.

In januari 2014 werd Lasjmanova ook al voorlopig voor twee jaar uitgesloten. Destijds gebeurde dat na een positieve test op endurobol.

Na nieuwe beschuldigingen op basis van bevindingen uit het in 2016 verschenen McLaren-rapport, over het door de Russische overheid ondersteunde dopingsysteem, is de 29-jarige atlete nu met terugwerkende kracht vanaf 9 maart 2021 opnieuw voor twee jaar aan de kant gezet. De Russin, wier resultaten in de periode tussen 18 februari 2012 en 3 januari 2014 uit de boeken verdwijnen, heeft de sanctie geaccepteerd.

Lasjmanova werd gecoacht door Viktor Tsjegin, die in 2016 voor het leven werd geschorst als een van de hoofdrolspelers in het Russische dopingschandaal.