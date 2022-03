NEC stuurt brief aan KNVB: 'Drie wedstrijden op rij benadeeld door arbitrage'

Van Schaik verduidelijkt verderop in de brief dat hij niet denkt aan 'een hetze tegen NEC', maar wil wel graag in gesprek komen met de KNVB over de genoemde voorbeelden. "Ik denk dat we, vanuit het belang van het totale Nederlandse voetbal, onze zorgen moeten uiten en dat jullie open moeten staan voor verbeteringen in kwaliteit. Dat is iets waar we samen voor moeten staan."

De algemeen directeur van NEC trekt de kwaliteit van de videoscheidsrechters in twijfel. "Ook VAR zijn is topsport en moet als zodanig beoordeeld worden. Ik heb het gevoel dat we de VAR nog niet serieus nemen, want scheidsrechters met minimale eredivisie-ervaring als arbiter, zelfs volgens mij soms helemaal geen ervaring in de eredivisie, mogen VAR spelen bij een eredivisiewedstrijd."

Gemiste punten

NEC staat na 27 speelrondes tiende op de ranglijst. Toch uit Van Schaik in de brief zijn zorgen omtrent mogelijke degradatie. "Gelukkig hebben wij nu nog zeven wedstrijden om ons veilig te spelen. Maar wat als dit de laatste wedstrijd van het seizoen was geweest en wij door deze misser de twee broodnodige punten zouden hebben gemist en als gevolg daarvan zouden zijn gedegradeerd. Stel je dat eens voor. Dat wil ik voorkomen."

Van Schaik benadrukt dat het doel van de brief niet is om punten terug te krijgen. "Wij moeten zelf scoren en zorgen dat we winnen. De punten zijn weg en het resultaat is onze eigen schuld. Maar de invloed van de VAR arbitrage was (te) groot op het resultaat, waardoor onnodige discussies zijn ontstaan achteraf."