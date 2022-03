Bij Ajax weggestuurde Overmars wordt technisch directeur Antwerp

Marc Overmars wordt technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC. De bij Ajax weggestuurde technisch directeur wordt waarschijnlijk vandaag al gepresenteerd.

Overmars vertrok begin februari van de ene op de andere dag bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij had, zoals de Amsterdamse club het omschreef, gedurende een langere periode van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's verstuurd. Het ging daarbij ook om dickpics.

"Ik bied mijn excuses aan", liet de 48-jarige Gelderlander weten. "Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax."

(later meer)