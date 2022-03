'Alleen bijrijder dodelijke aanrijding België had gedronken'

De bijrijder in de auto in België die gisteren zeker zes carnavalsvierders doodreed, was mogelijk onder invloed van alcohol. De eerste blaastest liet een positief resultaat op alcoholgebruik zien bij een van de twee inzittenden, zegt de procureur-generaal van de stad Bergen.

Naast de blaastest, zijn ook bloedmonsters afgenomen om te kijken of er drugs in het spel waren. "Het is nu nog wachten op een definitief resultaat", zegt het Belgische Openbaar Ministerie op de Franstalige publieke radiozender RTBF.

Een woordvoerder van het parket zegt tegen Bel RTL alles in het werk te stellen om te achterhalen wie er achter het stuur zat. "We hebben een duidelijk idee, maar alles wordt gecheckt om er zeker van te zijn dat ze niet snel van plaats gewisseld zijn."

'Geen terroristische aanslag'

De twee dertigers worden vandaag voorgeleid aan de Belgische rechter-commissaris. Ze krijgen dan te horen of ze langer vast blijven zitten. Volgens de politie is er geen sprake van een terroristische aanslag, maar er zijn wel aanknopingspunten om onderzoek te doen naar doodslag, meldt de VRT.

Ook het voertuig wordt vandaag onderzocht. Want de exacte toedracht is nog niet duidelijk. Daarbij is speciaal aandacht voor de elektronische apparatuur, zegt het parket in Belgische media. "We hebben het geluk dat het om een erg nieuwe wagen gaat, die dergelijke apparatuur heeft", aldus het parket. "Dat kan heel wat dingen verklaren." Zo wordt er gekeken of er een anti-aanrijdingssysteem aanwezig was en of dat wellicht was uitgezet.

De twee houden van auto's en rijden met hoge snelheid, zegt procureur De la Serna van Bergen in De Standaard. In 2017 is van één van de inzittenden het rijbewijs ingetrokken, maar hij heeft nadien opnieuw examen gedaan.

Hoge snelheid

Gisteren meldde het OM al dat de twee verdachten op weg naar huis waren van een avond stappen in een discotheek. Rond 05.00 uur kreeg de politie een melding dat een zwarte BMW met hoge snelheid was ingereden op een groep carnavalsvierders in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies.

Er waren zo'n 150 à 200 mensen op straat, die net een sporthal hadden verlaten om van deur tot deur te gaan en mensen van hun bed te lichten voor de optocht.

Volgens ooggetuigen deed de bestuurder geen poging om af te remmen, ook niet nadat de eerste slachtoffers werden geraakt. Zeker zes mensen kwamen om het leven. Tien mensen liggen nog altijd in kritieke toestand in een ziekenhuis met onder meer schedelfracturen, 27 mensen raakten lichtgewond.

Enkele honderden meters verderop werd het voertuig met een kapotte voorruit aangetroffen, met de twee inzittenden ernaast.

"Het was als in een film: mensen op de grond, bloed, ambulance, politie." Deelnemers aan de stoet vertellen wat hun overkwam: