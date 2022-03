Go Ahead-trainer Van Wonderen na de zomer bij sc Heerenveen aan de slag

Van Wonderen vertelde dit weekend al over zijn naderende overstap naar sc Heerenveen:

De 43-jarige Van Wonderen loodste vorig seizoen Go Ahead Eagles naar de eredivisie, waarin de promovendus nu de twaalfde plaats inneemt, op ruime afstand van de degradatieplaatsen. Daarvoor was de voormalig verdediger van NEC, NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal onder andere werkzaam als assistent-trainer bij FC Twente en Oranje.

Heerenveen was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag eind januari van Johnny Jansen. Interim-trainer Ole Tobiasen maakt het seizoen af bij de huidige nummer elf van de eredivisie.

Kees van Wonderen gaat volgend seizoen aan de slag bij sc Heerenveen. De huidige trainer van Go Ahead Eagles, die eind vorig jaar al had aangeven niet in Deventer te zullen blijven, tekent een contract voor twee jaar bij de Friezen.

Technisch directeur Ferry de Haan toont zich op de site van Heerenveen uiteraard in zijn nopjes met de komst van Van Wonderen. "Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van sc Heerenveen kijken. Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert."

Van Wonderen vertelt dat hij vorige maand voor het eerst met zijn nieuwe werkgever heeft gesproken. "Ik heb een heel goed gevoel bij de club, bij het plan en waarom ze voor mij kiezen. Daar ben ik heel positief over. Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die ligt er in Friesland zeker. Maar nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles, waar ik twee jaar geleden aan een mooi avontuur ben begonnen."