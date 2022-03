Twentekanaal vervuild met kankerverwekkende stof

Een deel van het Twentekanaal is vervuild met dioxaan. Dat heeft Rijkswaterstaat vastgesteld na metingen. Dioxaan is een kankerverwekkende stof die zich gemakkelijk verspreidt in water. Het wordt onder meer gebruikt als oplosmiddel in de papier- en textielindustrie.

De vervuiling zit in de zijtak van het kanaal richting Almelo. "De aangetroffen waardes blijven binnen de toetswaarden van het RIVM", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTV Oost.

Volgens Rijkswaterstaat is het opruimen van de vervuiling lastig, omdat dioxaan gemakkelijk oplost in water. Waarschijnlijk zal gekozen worden voor het spoelen van het kanaal. "Het enige dat helpt is verdunnen."

Wie verantwoordelijk is voor de vervuiling van het water, is niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen drinkwaterinnamepunten in de buurt van de vervuiling.

Waterschap Vechtstromen heeft ten zuiden van het Twentekanaal een inlaat afgesloten om te voorkomen dat de stof in beken en kanalen van dat gebied stroomt.