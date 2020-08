Degenkolb en Valls eerste uitvallers in Tour: 'Dromen verpest op nat asfalt'

Waar het Tourpeloton een jaar geleden aan het begin van de zesde etappe nog compleet was, zijn al na de eerste etappe van 2020 twee uitvallers genoteerd.

John Degenkolb (Lotto-Soudal) en Rafael Valls (Bahrain-McLaren) moeten de Ronde van Frankrijk als gevolg van een valpartij verlaten.

Degenkolb ging met zijn sprinter Caleb Ewan al vroeg in de etappe onderuit. Ewan slaagde erin terug te komen, maar de Duitser overschreed de tijdslimiet. "Met bebloede knieën finishte ik nog, alleen, achttien minuten na het peloton en dat is natuurlijk veel te laat", schrijft hij op Instagram. "Een val op het natte asfalt heeft mijn Tour en mijn dromen verpest."

Fraaie zege in Roubaix

De 31-jarige Degenkolb won in de Vuelta liefst tien etappes en zegevierde in 2015 in zowel Parijs-Roubaix als Milaan-Sanremo. In de Tour van 2018 won de Degenkolb de kasseienrit naar Roubaix.