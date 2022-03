Vliegtuigongeluk in China, 'toestel met neus omlaag neergestort'

In de Chinese provincie Guangxi, bij de stad Wuzhou in het zuiden van het land, is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens de laatste berichten zouden er 123 passagiers en 9 medewerkers aan boord hebben gezeten. Reddingsteams zijn ter plaatse. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de onherbergzame plek waar het vliegtuig terechtgekomen is. Het gaat om een Boeing-737 van China Eastern, die op weg was van Kunming naar Guangzhou. Op de plek waar het vliegtuig is neergestort is een bergbrand ontstaan, in de omgeving van de crash is veel rook te zien. Een woordvoerder meldt aan de Global Times dat 25 brandweerauto's en 117 brandweerlieden naar de crashlocatie in de bergen zijn gestuurd, maar dat de brandweerauto's het vliegtuigwrak niet kunnen bereiken. Daarom zijn brandweerlieden er te voet naartoe gegaan. De vluchtroute van het vliegtuig:

Vluchtroute - NOS

Volgens verschillende luchtvaartmedia zou het gaan om vlucht MU5735. Op Flightradar24 is te zien dat de vluchtsnelheid en hoogte van het toestel in de buurt van Wuzhou kelderde. Een luchtvaartdeskundige zegt tegen de Global Times dat het zeer waarschijnlijk is dat het vliegtuig op kruishoogte al het vermogen verloor, waardoor de piloot de controle over het vliegtuig is kwijtgeraakt. De deskundige noemt het "een zeer ernstige technische storing" waarbij het vliegtuig een onvermijdelijke en snelle daling maakt. Op een bewakingsvideo die op internet rondgaat, zou een vliegtuig te zien zijn dat met zijn neus naar recht naar beneden stort. Een medewerker van Beizhou Mining heeft bevestigd dat de beelden door een camera van dat bedrijf zijn gemaakt. "We hebben bewakingscamera's op de berg geïnstalleerd, die slechts een kilometer verwijderd zijn van de plaats van de crash"

Deze beelden komen van 梧州市北辰矿业有限公司/Beizhou Mining in Teng County/Wuzhou, nabij de plek waar het vliegtuig crashte. Probeer nog met ze in contact te komen maar beeld lijkt dus inderdaad van de beruchte #mu5735 https://t.co/Mw6CmYZl2s — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) March 21, 2022