Passagiersvliegtuig neergestort in Guangxi, China

In de Chinese provincie Guangxi, in het zuiden van het land, is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens de laatste berichten zouden er 123 passagiers en 9 medewerkers aan boord hebben gezeten.

Reddingsteams zijn ter plaatse. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend. Het gaat om een Boeing-737 van China Eastern, die op weg was van Kunming naar Guangzhou. Op de plek waar het vliegtuig is neergestort is een bergbrand ontstaan, in de omgeving van de crash is veel rook te zien.

De vluchtroute van het vliegtuig: