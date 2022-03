Fokker-werknemers niet blij met sluiting fabrieken: 'Het is een drama'

De werknemer wijst ook op de eerdere sluiting van de Philip Morris-fabriek, een aantal jaar geleden in het nabijgelegen Bergen op Zoom. "En nu dus ook Fokker, het is toch een begrip hier. De meeste mensen die hier werken, zitten met kinderen. Als je dan naar Papendrecht moet, dan is dat niet te doen."

In Hoogerheide worden elektrische kabels gemaakt voor vliegtuigen. Er werken zo'n 850 mensen, van wie zo'n 300 uitzendkrachten. "Ongelooflijk, na al die jaren, ook voor de werkgelegenheid in de omgeving", zegt een werknemer in het NOS Radio 1 Journaal.

Fokker, eigendom van het Britse GKN, wil dat het personeel in Helmond en Hoogerheide meegaat naar de fabriek in Papendrecht, nabij Rotterdam. Deze fabriek zal worden uitgebreid, zodat er plek is voor 1800 mensen. Papendrecht ligt ten opzichte van Hoogerheide 60 kilometer noordelijker. Helmond is 100 kilometer verder.

Jan Meeder, bestuurder FNV Metaal, deelt vandaag flyers uit bij de poorten van de fabriek in Hoogerheide. "Ik vraag aan mensen hoe ze het vinden dat ze straks in Papendrecht moeten gaan werken. Mensen zijn er niet gelukkig mee en dat is een understatement. Ze zijn boos dat dit gaat gebeuren. Als je gewend bent om met de fiets te komen of een kort autoritje en dat gaat veranderen, dan is dat niet prettig."

"Het is gewoon een drama", zegt een werknemer. "We hebben het pas vrijdag gehoord en de impact is natuurlijk heel groot. Dat moet dus eerst verwerkt worden." Een derde werknemer uit Hoogerheide kan begrip opbrengen voor de sluiting van de fabriek. "Maar als ik naar de werkgelegenheid kijk, begrijp ik het niet."

Meer acties mogelijk

De werknemer zegt al langer op de hoogte te zijn geweest van de plannen voor de sluiting. "Mijn netwerk is groot genoeg en ik weet hoe de hazen lopen." Zelf vertrekt hij niet naar Papendrecht. "Ik moet uit Goes komen en heb besloten om niet mee te gaan. Een uur en een kwartier rijden komt niet in mijn woordenboek voor, laat ik het zo zeggen."

Voor de werknemers uit Hoogerheide en Helmond die niet naar Papendrecht willen, moet een goede regeling komen, zegt Meeder. "Voor mensen die het te ver vinden, moet het huidige sociale plan van toepassing zijn, dat er een beëindigingsvergoeding voor hen komt."

De werknemers die wel meekunnen, moeten een compensatie voor de reiskosten en reisduur krijgen, zegt Meeder. Woensdag staat er een bijeenkomst voor de medewerkers op het programma waar een goede regeling verder zal worden besproken. "Daarna onderhandelen we met deze directie. Als dat uitloopt op een fiasco, dan kun je verdere actie verwachten."