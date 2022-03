Check of kankergen in familie zit moet slachtoffers voorkomen

In sommige families kunnen borst-, eierstok-, en prostaatkanker vaker voorkomen dan in andere families. Om die vormen in een vroegtijdig stadium op te sporen, is Bostkankervereniging Nederland vandaag begonnen met een campagne.

Dat deze vormen van kanker bij de ene familie vaker voorkomen dan bij de andere heeft te maken met een mutatie van het zogeheten BCRA-gen, zegt Deborah Ligtenberg in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is projectleider van de campagne. "Er kan een een foutje zijn in het BRCA1 of BCRA2-gen", legt ze uit. "Daardoor ben je minder goed beschermd tegen deze vormen van kanker."

Hoeveel mensen in Nederland precies dat gemuteerde gen bij zich dragen, is niet duidelijk. "Omdat er geen registratie is", zegt Ligtenberg. Ze zegt dat uit onderzoek blijkt dat het om ongeveer 1 op de 300 Nederlanders gaat. "Dus dat zijn veel mensen."

Vragenlijst

En daarom start vandaag de campagne, zegt ze. Het is belangrijk om te weten of er een verhoogde kans op kanker in de familie zit, zodat je op tijd maatregelen kunt nemen. Op de website hetzitindefamilie.nl kan een vragenlijst worden ingevuld. "Daarmee kun je checken of er reden is om aan te nemen dat de mutatie in de familie zit. En mocht dat zo zijn dan kun je een afspraak maken bij de huisarts om te kijken wat de vervolgstappen zijn."

Het doel van de campagne is niet om mensen onnodig bang te maken, zegt Ligtenberg. "Het kan in sommige gevallen zo zijn dat later blijkt dat je het niet hebt, maar het kan juist heel veel leed besparen", zegt ze. "Er zijn vrouwen bij wie borstkanker werd gevonden en toen het was uitgezaaid, bleek het in de familie te zitten. Daar had veel leed bespaard kunnen worden."

Een aantal bekende Nederlandse vrouwen hebben hun naam aan de campagne verbonden. Linda Hakeboom, Olcay Gulsen, Channah Koerten, Fabienne de Vries en Marlien van Wensen vertellen hun persoonlijke ervaringen met kanker op hun Instagram-pagina's.