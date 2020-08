'Messi weigert coronatest en zal niet bij eerste training Koeman zijn'

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Lionel Messi en FC Barcelona dichter bij elkaar gaan komen. Volgens verschillende Spaanse media zal de Argentijnse sterspeler zondag geen coronatest - zoals verplicht - laten doen en ook niet op de eerste training van Barcelona onder leiding van Ronald Koeman verschijnen.

De Barcelona-selectie komt maandag voor het eerst bijeen, maar moet daarvoor eerst een coronatest laten doen. De vader en zaakwaarnemer van Messi, Jorge Messi, heeft Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu al laten weten dat er vandaag of morgen een aangetekende brief naar Camp Nou zal worden gestuurd met de mededeling dat Messi zich niet zal melden bij de club.

Barcelona wil Messi niet laten gaan

Afgelopen dinsdag werden de verhoudingen tussen de Argentijn en Barcelona op scherp gezet toen het management van Messi aan het bestuur van de Catalaanse club liet weten dat de aanvaller wil vertrekken.

Messi wil zijn contract, dat nog tot de zomer van 2021 loopt, per direct laten ontbinden. Dat zou volgens hem ook kunnen omdat er een clausule in is opgenomen die hem in staat stelt om aan het eind van ieder seizoen te vertrekken.

Volgens de club was er echter een deadline gebonden aan die clausule. Messi had zijn vertrekwens moeten uiten voor 10 juni. Ook zei Barça dat het de Argentijn niet zomaar laat gaan. "Messi heeft ons zo veel gegeven, we zullen ervoor vechten om de relatie te herstellen", zei technisch directeur Ramon Plánes.

De nieuwe trainer Koeman liet eerder al weten Messi graag te verwelkomen op Camp Nou. Hij zou "de pijler van zijn project" moeten worden.