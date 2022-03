Estafettelopers 'vochten als leeuwen' voor WK-zilver en -brons: '110 procent gegeven'

Met twee prachtige eindsprints van Tony van Diepen en Femke Bol veroverden de Nederlandse estafetteploegen nog twee mooie medailles op de slotdag van de WK indoor. In het Servische Belgrado was er zilver voor de vrouwen en brons voor de mannen op de 4x400 meter.

"We hebben gevochten als leeuwen", vertelde slotloper Van Diepen. "Het was een rommelige race en ik moest echt vechten, daardoor liep ik veel in de tweede baan. Dat was dus niet optimaal, maar we hebben als team gestreden."

Ook Taymir Burnet en Terrence Agard streden voor elke meter in de finale. "Ik ben helemaal kapot", aldus Burnet. "Alles gegeven, het was 110 procent. Het is wat het is vandaag, maar ik ben wel blij met die derde plaats. We waren gekomen voor goud, maar voor nu is dit oké."

Bekijk hieronder een reactie van de Nederlandse estafettemannen en -vrouwen.