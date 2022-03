Jubelstemming bij Leclerc en Sainz: 'Ferrari is terug waar het hoort'

Het uitvallen van wereldkampioen Max Verstappen en diens teamgenoot bij Red Bull, Sergio Perez, was het gesprek van de avond na de eerste grand prix van het seizoen. Maar in Bahrein was het ook de race van Ferrari, want de Italiaanse renstal legde voor het eerst in jaren beslag op de eerste en de tweede plek. Charles Leclerc haalde de zege binnen na een vlekkeloos verlopen weekend. De Monegask was op zaterdag de snelste in de kwalificatie, won op zondag de race en haalde ook nog een extra punt door de snelste raceronde te laten noteren. Dus was het feest groot bij Ferrari, dat sinds 2019 geen race meer had gewonnen, toen Leclerc achter Sebastian Vettel op het podium stond in Singapore. De afgelopen twee seizoenen was de Italiaanse renstal flink afgegleden, maar in Bahrein bleek dat de nieuwe regels in de Formule 1 en de daarbij behorende nieuwe auto's Ferrari een flinke duw naar voren hebben gegeven.

Leclerc: 'Geweldig om weer aan de top te staan' - NOS

"We hebben hard gewerkt om hier te komen, het is geweldig om weer aan de top te staan", reageerde Leclerc. "Met twee man het WK leiden is een luxeprobleem, we kunnen vechten voor de titel, geweldig!" De Spanjaard Carlos Sainz kwam als tweede over de finish na technische malheur bij Verstappen. De voormalig ploeggenoot van de Nederlander bij Toro Rosso kon zijn geluk uiteraard ook niet op. "Na twee moeilijke jaren is Ferrari weer waar Ferrari hoort", aldus de Spanjaard. "Eerste en tweede betekent veel voor ons en de fans. De volgende race is al snel, maar deze moeten we wel even vieren."

Sainz: 'We hebben een sterke auto, maar het gaat een lang jaar worden' - NOS

Voordat Verstappen uitviel vocht hij samen met Leclerc meerdere duels uit om de leiding in de race. Een strijd waar de Monegask volop van genoot. "De gevechten met Max waren lastig, maar vooral leuk. Ik hou ervan om met Max te racen. Het was hard, maar wel netjes. We gaven elkaar steeds net genoeg ruimte. " Schitterende duels Wereldkampioen Verstappen baalde van de verloren race, maar kon ook wel genieten van de strijd met Leclerc. "Het was een leuk gevecht met Charles. We hebben ons vermaakt. Hij is een geweldige coureur, maar ik denk dat wij het strategisch beter hadden kunnen aanpakken." Ook zijn teambaas Christian Horner zag de opkomst van Ferrari als een positief iets. "Het waren schitterende duels om de leiding. We hebben niet de snelheid van Leclerc misschien, maar het was mooi om hem met Max te zien duelleren." "Ik denk dat de duels tussen Max en Charles ook illustreren dat het nieuwe reglement goed werkt. We wilden meer duels en betere, spannende races en dat zag er goed uit."

Verstappen: 'Kampioenschap wordt gewonnen door niet uit te vallen, dit is pijnlijk' - NOS

Voor één man verliep het eerste raceweekend verre van vlekkeloos, maar na een moeizame kwalificatie en een dito race vond Lewis Hamilton zich alsnog terug op het podium. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als derde, al besefte hij wel dat hij daarbij het nodige geluk had gehad. "Red Bull had pech gehad en wij hadden mazzel. Betrouwbaarheid is altijd de sleutel, maar Red Bull slaat nog wel terug. Momenteel zijn we niet in staat met hen te vechten." Verder sprak Hamilton lovende woorden over de herrijzenis van Ferrari. "Het was prachtig om hen weer te zien schitteren want we weten dat ze het moeilijk hebben gehad. Ik hoop dat we later dit jaar weer met hen kunnen knokken, maar we hebben veel werk te doen. De auto was erg moeilijk te besturen, er zijn fundamentele problemen waardoor we nu niet snel genoeg zijn."