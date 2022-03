Fritz bezorgt Nadal eerste nederlaag van het jaar en wint Indian Wells

De als vierde geplaatste Nadal kende een stroeve start in de finale tegen de 24-jarige Fritz. Zijn eerste opslagbeurt raakte hij kwijt en daarna gebeurde dat nog een keer, waardoor Fritz uit kon lopen naar een 4-0 voorsprong in de eerste set. Nadal deed nog wel iets terug, maar de setwinst ging met 6-3 naar de nummer twintig van de plaatsingslijst.

Ook op de ATP-toernooien van Melbourne en Acapulco bleef hij vervolgens ongeslagen, maar in de finale van Indian Wells kwam er zondagavond een einde aan de zegereeks van de 35-jarige Spanjaard. Hij verloor in twee sets (6-3, 7-6) van de Amerikaan Taylor Fritz, die met de winst van het masterstoernooi de grootste titel uit zijn carrière tot nu toe behaalde.

Na een medische behandeling herpakte Nadal zich. Hij brak Fritz en kwam op een 2-1 voorsprong in de tweede set, maar leverde die vervolgens direct weer in. Spannende games en lange rally's volgden en de Amerikaan, die voor het eerst in zijn carrière in de finale van een masterstoernooi stond, overleefde de nodige breekpunten.

Op 5-4 kreeg Fritz voor het eerst de kans de wedstrijd te beslissen. Nadal trok de stand echter toch weer gelijk, waarna een tiebreak de beslissing in de tweede set moest brengen. Daarin maakte Fritz het wel af. Op eigen service haalde hij de set, de wedstrijd en daarmee de toernooizege binnen. Voor de Amerikaan betekende dat de tweede toernooizege in zijn carrière. In 2019 won hij al het ATP-toernooi van Eastborne.