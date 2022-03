Oekraïne verwerpt Russisch ultimatum Marioepol, doden bij beschietingen Kiev

De Oekraïense regering heeft de Russische oproep aan Oekraïense militairen om in Marioepol hun wapens neer te leggen, afgewezen. "Er zal geen capitulatie zijn, wapens zullen niet neergelegd worden", zei vicepremier Irina Veresjtsjoek tegen nieuwssite Ukrainska Pravda. Die boodschap was eerder al aan de Russen doorgegeven. Veresjtsjoek wil dat het Russische leger een humanitaire corridor opent naar de havenstad aan de Zee van Azov.

Rusland stelde een plan voor waarin alle gewapende eenheden van Oekraïne "zonder wapens en munitie langs de met Oekraïne overeengekomen route" moesten vertrekken. Het land eiste een formeel schriftelijk antwoord van Oekraïne voor 03.00 uur vannacht.

Volgens de Russen voltrekt zich een "verschrikkelijke humanitaire ramp" in de Oekraïense havenstad, die te wijten is aan de Oekraïense "nationalisten". Zij plegen terreurdaden in de wijken die ze nog in handen hebben, schrijft het Russische staatspersbureau Tass.

Ook gisteren was er een humanitaire corridor vanuit Marioepol naar Zaporizja. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn bijna 4000 mensen geëvacueerd via die route. Oekraïne is van plan om vandaag zo'n vijftig evacuatiebussen naar Marioepol te sturen.

Doden bij beschietingen Kiev

Hoofdstad Kiev werd gisteravond laat opgeschrikt door meerdere explosies. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko zijn meerdere woongebouwen in de westelijke wijk Podil beschadigd geraakt en in brand gevlogen. Ook een winkelcentrum is getroffen. Reddingsteams zijn ter plaatse, meldt Klitsjko via Telegram. Volgens Klitsjko zijn zeker vier mensen om het leven gekomen.

"Volgens de informatie die we nu hebben zijn meerdere huizen en een van de winkelcentra geraakt", zei burgemeester Klitsjko op zijn Telegram-kanaal. Brandweerlieden proberen volgens hem de brand in het winkelcentrum te blussen. Persbureau Reuters zegt de berichten uit de wijk nog niet te kunnen verifiëren.

Onderhandelingen

Onderhandelaars uit Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe onderhandelingsronde vandaag via een videoverbinding. De teams willen in de ochtend met elkaar in gesprek, zei de Oekraïense presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak.

De laatste besprekingen op hoog niveau waren afgelopen maandag. Volgens Podoljak kunnen de onderhandelingen met Moskou over een einde van de oorlog weken duren, maar zijn de Russen de laatste tijd realistischer geworden.