Balletdanser Jaap Flier (88) overleden

Tot op hoge leeftijd bleef Flier optreden. Zo danste hij in 2007 nog in de voorstelling Grond van theatermaker Boukje Schweigman. In 1968 werd de danser voor zijn verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Balletdanser en choreograaf Jaap Flier is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Flier stond bekend als een van de beste Nederlandse balletdansers ooit. Hij was 88 jaar.

Naast balletdanser en choreograaf was Flier ook bezig met nieuw talent. Met zijn toenmalige vrouw Willy de la Bije en Aart Verstegen, Carel Birnie en Benjamin Harkarvy, richtte Flier het Nederlands Dans Theater op in Den Haag. Ook was hij in de jaren 70 directeur van het Australian Dance Theatre en de Sydney Dance Company.

Flier overleed in Bloemendaal. Zijn uitvaart is in besloten kring, laat een familielid weten.