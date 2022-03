Klassieker was genieten, maar 'Ajax kan zich niet veel permitteren'

"Je kunt hem best veel verwijten. Twee goals had hij moeten hebben. Bij de 1-1 verwerkt hij de bal niet als een echte keeper en bij de 2-2 staat hij zelf verkeerd en heeft hij ook het muurtje niet goed opgesteld. Ik vind dat echt een fout van de keeper."

"Het penaltymoment, waar Feyenoord recht had op een strafschop, was ook cruciaal", vult Arno Vermeulen aan. "Lisandro Martínez beukt vol in de ribben van Cyriel Dessers. Waarom helpt de VAR Makkelie hier niet?" Ook de andere gasten hadden de bal op de stip willen zien. "Dit is heel bewust de tegenstander opzoeken, geen voetbalactie", stelt Rafael van der Vaart.

Al met al kwam Ajax dus opnieuw goed weg, zoals dat de laatste weken in de competitie steeds gebeurde. Financieel gezien is het ook een must voor Ajax om de landstitel te winnen. Vermeulen: "Ze hebben een financiële huishouding die gebaseerd is op de Champions League. Ze kunnen het zich niet veroorloven om geen kampioen te worden. Tweede worden is geen optie."