Barcelona geeft koploper Real Madrid koninklijk pak slaag in eenzijdige Clásico

Koploper Real Madrid is in het eigen Bernabéu-stadion volledig weggespeeld door aartsrivaal FC Barcelona: 0-4.

Real had de laatste vijf edities van El Clásico gewonnen en had in de laatste zes competitieduels maar één goal tegen gekregen. Zonder de geblesseerde Karim Benzema was Real echter geen schim van zichzelf. Bij Barcelona was er voor de Nederlanders alleen een basisplaats voor Frenkie de Jong, want Memphis Depay en Luuk de Jong begonnen op de bank in Madrid.

Machteloos Real Madrid

De eerste kans van de wedstrijd was nog wel voor Real: doelman Marc-André ter Stegen redde op een inzet van Federico Valverde. Daarna miste Pierre-Emerick Aubameyang een enorme kans, maar na bijna dertig minuten voetballen was het alsnog raak. De Gabonese spits scoorde op aangeven van Ousmane Dembélé.

Real moest dus in de achtervolging, maar daar was weinig van te merken. Nog geen tien minuten later stond het zelfs 2-0. Gelegenheidsrechtsback Ronald Araújo kopte raak uit een hoekschop. De assist was opnieuw van Dembélé, die nog altijd zijn aflopende contract niet heeft verlengd in Barcelona.