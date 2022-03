Bedroefde reacties op overlijden Paulusma: 'Een markante weerman, vol passie'

Zijn directeur bij Omroep Max, Jan Slagter, noemt het "ongelooflijk dapper" hoe Paulusma zijn ziekte heeft ondergaan en tot op het laatst doorging met werken. "Zolang het nog ging, wilde hij door met werken. Donderdag presenteerde hij voor het laatst op tv, vrijdag was hij nog te horen op de radio. Het is vreselijk verdrietig dat we hem nooit meer zijn kenmerkende uitsmijter oant moarn horen zeggen."

Paulusma begon zijn carrière bij de regionale omroep van Friesland, Omrop Fryslân. Daar heerst grote verslagenheid, zegt eindredacteur Sybren Terpstra. Hij kende Paulusma meer dan 40 jaar.

"In de 36 jaar dat hij weerman was bij Omrop Fryslân, heeft hij nooit verzaakt", zegt Terpstra tegen Omrop Fryslân. "In de eerste jaren was er geen vervanger en presenteerde hij het weer zelfs op zijn vakantie, vanaf de camping. Later kreeg hij een vaste vervanger op de radio en sinds een paar jaar nam zijn dochter Martsje het weerbericht op televisie geregeld van hem over."

Oant moarn

In 1996 werd Paulusma de vaste weerman van SBS6. In Piets Weerbericht kwam hij iedere dag vanaf een andere buitenlocatie in het land met de weersverwachting.

"Zo werd hij een promotor van Fryslân en de Friese taal", zegt Terpstra. "Zijn dagelijkse oant moarn werd een begrip in heel Nederland."

Paulusma was een ongekende ambassadeur voor de provincie Friesland, zegt ook Omrop Fryslân-hoofdredacteur Ingrid Spijkers: