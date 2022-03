Swiatek, de nieuwe nummer twee van de wereld, wint Indian Wells

Iga Swiatek is winnares geworden van het WTA-toernooi van Indian Wells. In de finale was ze met 6-4 en 6-1 veel te sterk voor Maria Sakkari uit Griekenland.

Voor de 20-jarige Swiatek, voorheen de nummer vier van de wereldranglijst, was het de vijfde toernooiwinst. Haar eerste finale, in 2019 op het WTA-toernooi van Lugano, verloor ze nog, maar in de volgende vier leverde ze geen set in. Met Sakkari, die titelverdedigster Paula Badosa uit de finale hield, kende ze ook geen genade.

In de eerste set verspeelde Swiatek een 4-2 marge, maar bij 5-4 sloeg ze toe. De Poolse benutte in een lange game haar derde setpoint na drie breakpoints te hebben overleefd. Daarna heerste Swiatek en na 81 minuten benutte ze haar eerste matchpoint met een vlammende forehand.

Ongeslagen in 2022

2022 is vooralsnog een uitstekend jaar voor Swiatek, die zich na de winst de nieuwe nummer twee van de wereldranglijst mag noemen. Het is al de elfde overwinning op rij voor de Poolse, die in 2022 nog niet verloren heeft. Vorige maand greep ze in Doha haar vierde titel op de WTA-tour, door onder andere Sakkari te kloppen in de halve finales.

De mannenfinale tussen Rafael Nadal en Taylor Fritz is later vannacht.