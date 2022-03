Duizenden bedrijven handelden vorig jaar met Rusland: 'Exporteren steeds lastiger'

Vooral bedrijven in de handel en de industrie hebben vorig jaar zaken gedaan met Rusland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 3000 Nederlandse bedrijven hebben goederen geëxporteerd naar het land, en 2000 bedrijven producten geïmporteerd.

Voor Nederlandse bedrijven is de handel met Rusland door de sancties erg ingewikkeld geworden, merken ze ook bij het sanctieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van de sancties voor hun bedrijfsvoering.

"Wij krijgen vooral de vraag van bedrijven of zij hun producten nog mogen exporteren", zegt Rinske van den Brink van de RVO. Zij beantwoordt aan de telefoon vragen van ondernemers. Die vragen zich ook af of zij nog zaken mogen doen met een Russisch bedrijf, omdat een eigenaar of aandeelhouder op de sanctielijst staat. En zorgen over een betaling doen aan of geld ontvangen uit Rusland zijn er ook.

Geen geld

Hoe hard bedrijven geraakt worden door de sancties hangt af van waar ze in handelen, maar ook van het belang van die handel voor hun bedrijf. Uit de cijfers van het CBS valt op te maken dat bijna 5 procent van de bedrijven die zaken doen met Rusland voor meer dan de helft van de handelswaarde van Rusland afhankelijk is.

"Exporteren naar Rusland wordt steeds lastiger, ook omdat betalingen stuklopen en ondernemers dus geen geld krijgen. De bedrijven die daarvan afhankelijk zijn, worden geraakt", zegt Van den Brink. De RVO kan in zo'n geval niet veel doen, behalve uitleggen hoe de sancties werken en doorverwijzen naar instanties.

Medicijnen en bloemen

Het grootste deel van de handel is afkomstig van bedrijven met 250 werknemers of meer. Daar zitten ook Nederlandse dochterbedrijven van buitenlandse concerns bij.

Bij de export zijn bijvoorbeeld medicijnen en bloemen belangrijke producten. Wat er uit Rusland wordt gehaald zijn vooral grondstoffen: aardolie, steenkool, ijzer en staal.