Op station Den Bosch zijn kort voor 19.30 uur vier mannen neergestoken na een ruzie over de voetbalwedstrijd Ajax-Feyenoord. De politie heeft een man aangehouden. Hij zou het groepje mannen met een steekwapen hebben aangevallen.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Drie van hen konden enige tijd later weer naar huis. Hoe het vierde slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

Het politieonderzoek is nog in volle gang.