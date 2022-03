Late treffer Aboukhlal voorkomt nederlaag AZ en eerste winst trainer Hofland

Aan het eind van een week met verlies tegen FC Twente en Europese eliminatie, heeft AZ na twee vroege tegentreffers met 2-2 gelijkgespeeld bij Willem II, waar Kevin Hofland debuteerde als coach.

AZ begon goed aan de wedstrijd, met Jesper Karlsson die zijn ploeg bijna op voorsprong bracht, maar via doelman Timon Wellenreuther trof de bal de paal. Maar het was Willem II dat de voorsprong pakte. Sterker nog, de Tilburgers kwam in rap tempo op 2-0.

Ché Nunnely kopte raak en Elton Kabangu scoorde nadat hij Peter Vindahl omspeelde. De achterstand schudde AZ weer wakker. Bruno Martins Indi maakte 2-1 met een intikker en de Alkmaarders werden sterker. Al ontsnapte het na een vermeende charge van Pantelis Hatzidiakos op Freek Heerkens dankzij de VAR aan een strafschop.

Na rust heerste AZ, maar hield Willem II lang stand, mede dankzij lat en paal bij kansen van Yukinari Sugawara en Dani de Wit. Totdat Zakaria Aboukhlal in de extra tijd de 2-2 binnenkopte.