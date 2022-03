Zelensky kritisch over Israëlische terughoudendheid tegenover Knesset

In een videotoespraak in het Israëlische parlement heeft de Oekraïense president Zelensky zich kritisch uitgelaten over de reactie van Israël op de oorlog in Oekraïne. Israël neemt vooralsnog een bemiddelende rol in en heeft tot nu toe onder meer geweigerd om Rusland sancties op te leggen. "Iedereen weet dat jullie luchtverdedigingssysteem het beste is in de wereld", zei Zelensky, doelend op het geavanceerde Iron Dome-systeem dat Israël gebruikt om raketaanvallen af te weren. "Jullie kunnen onze mensen helpen en de levens van Oekraïners redden, van Oekraïense Joden." 'Keuze is aan jullie' Zelensky vraagt zich af waarom Israël zich niet krachtiger uitspreekt voor Oekraïne en tegen Rusland. "We kunnen jullie vragen waarom we geen wapens van jullie krijgen, waarom Israël Rusland geen krachtige sancties heeft opgelegd of Russische bedrijven onder druk heeft gezet", zei de president. "Die keuze is aan jullie, broeders en zusters, en jullie moeten vervolgens leven met het antwoord." De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lapid zegt in een reactie dat de Israëliërs zo veel doen als ze kunnen om Oekraïne te helpen. Zo heeft het land een veldhospitaal en humanitaire hulp naar Oekraïne gestuurd, benadrukt hij.

Joodse Oekraïners en Russen wijken uit naar Israël De afgelopen periode vluchtten honderden Joodse Oekraïners naar Israël. Wie ten minste één Joodse grootouder heeft, is welkom in het land en kan de Israëlische nationaliteit krijgen. Volgens een Israëlische wet uit 1950 hebben mensen met een Joodse achtergrond het recht om zich in Israël te vestigen. In totaal telt Oekraïne naar schatting zo'n 200.000 inwoners die op die manier aanspraak kunnen maken op het Israëlische staatsburgerschap. Ook ruim een half miljoen Russen komen zo in aanmerking voor een Israëlisch paspoort.