Schuurs zegeviert met dubbelpartner in New York en pakt elfde WTA-titel

Demi Schuurs heeft samen met haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke het WTA-toernooi van Cincinnati gewonnen. Het is voor de Nederlandse tennisster haar elfde dubbelspeltitel op de WTA-tour.

In de finale werden de Amerikaanse Nicole Melichar en de Chinese Xu Yifan in drie sets aan de kant gezet: 6-1, 4-6, 10-4.

Eerder in het toernooi, dat vanwege de coronacrisis in New York wordt afgewerkt, versloegen Schuurs en Peschke al de titelverdedigers Lucie Hradecka en Andreja Klepac. In de halve eindstrijd won het Nederlands/Tsjechische duo met 6-2 en 6-1.

De 27-jarige Schuurs vormt sinds begin dit jaar een dubbelkoppel met Peschke. Voor de coronastop hadden ze weinig succes, maar in New York stonden ze gedurende het toernooi slechts twee sets af.