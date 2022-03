Estafetteploegen succesvol op WK indoor: zilver voor vrouwen, brons voor mannen

Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar Jamaica in 3.28,40. Nederland noteerde 3.28,57. Het bleef Polen tweehonderdste van een seconde voor. Bij de mannen werd België wereldkampioen in 3.06,52, ging zilver naar Spanje in 3.06,82. Nederland

Nederland telt tegenwoordig mee op de 4x400 meter. Architect van de internationale opmars van de Nederlandse estafetteploegen op de 4x400 meter is de Zwitser Laurent Meuwly, die al drie jaar op sportcentrum Papendal bouwt aan sterke ploegen.

Vorig jaar waren daar al de eerste signalen van te zien. De mannenploeg veroverde op het WK estafette de titel, werd Europees indoorkampioen en stuntte met zilver op de Olympische Spelen in Tokio. De vrouwen veroverden ook Europees indoorgoud en haalden de olympische finale in Japan, waar de zesde plaats het eindresultaat was.

WK indoor tussenstap

De succesvolle lijn moet dit jaar worden doorgezet. De WK indoor vormden de eerste tussenstap richting de WK in juli in Eugene en de EK in augustus in Parijs. Maar op de WK indoor moest er ook gescoord worden. Daarvoor was veel getraind op de wissels. "Zeker in de zaal met de drukte op een kleine ruimte is daar nog veel winst te halen", legde Meuwly voor het evenement uit.

Pech in Belgrado was het wegvallen van kopman Liemarvin Bonevacia, die in de Servische hoofdstad een blessure opliep en niet inzetbaar was, een forse tegenvaller. Meuwly had echter keuze genoeg bij de mannen, want hij nam zeven lopers mee. Hij kon het zich veroorloven in de serie Terrence Agard en Taymir Burnet te sparen. Isayah Boers, Nick Smidt, Jochem Dobber en Tony van Diepen klaarden zonder problemen de klus.

Frisse krachten

In de eindstrijd verschenen Burnet en Agard wel aan de start. Nick Smidt en Tony van Diepen mochten blijven staan. De frisse Burnet sloot als startloper de eerste twee ronden tegenvallend als derde af. Nick Smidt gaf nog een plaats toe en Agard kon dat als derde loper niet verbeteren. Van Diepen, die over zijn race in de ochtend nog zei dat hij aan het joggen was, had kennelijk nog wel veel kracht over.

België was niet te achterhalen, maar Van Diepen slaagde er wel in Polen van de derde plaats te verdringen. Spanje bleef nog net voor hem.

Bij de vrouwen startte Lieke Klaver als gewoonlijk razendsnel. De in de series sterk lopende Eveline Saalberg kon die positie niet vasthouden. Vervolgens verloor ook Lisanne de Witte terrein.

Fenomenaal eindschot

Femke Bol moest als slotloopster in de achtervolging. Lang bleef ze op de vierde plaats hangen, maar met een fenomenaal eindschot bewees het grootste Nederlandse atletiektalent dat ze inmiddels tot de wereldtop behoort. Zilver was de beloning voor haar inhaalrace.