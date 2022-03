Büttner doet oude liefde Vitesse pijn en biedt RKC lucht in degradatiestrijd

Van de voorgaande 23 eredivisie-ontmoetingen in Arnhem won RKC Waalwijk er maar een. Op 15 maart 1992 wonnen de Waalwijkers met 1-0. Maar dit seizoen is Vitesse bijzonder kwetsbaar in eigen huis. Bovendien leden de Arnhemmers in zeven van de twaalf voorgaande eredivisieduels na een duel in Europa puntenverlies.

Donderdag ging Vitesse na een sterke wedstrijd pas in blessuretijd ten onder in Rome tegen Jose Mourinho's AS Roma, maar van een kater was aanvankelijk weinig te merken.

Goede start

Op een nieuw aangelegde grasmat kende Vitesse een prima start, toen Loïs Openda al na zes minuten scoorde. Maximilian Wittek nam na een bekende cornervariant het RKC-doel onder vuur. Doelman Etienne Vaessen kreeg de bal niet onder controle en Openda tikte van dichtbij binnen.

Ook daarna bleef Vitesse sterker, maar Yann Gboho, Openda, Sondre Tronstad en Eli Dasa lieten hun kansen onbenut. RKC had weinig te vertellen, maar kwam toch op 1-1 via een van richting veranderd schot van geboren Nijmegenaar Melle Meulensteen.