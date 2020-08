Arsenal verslaat Liverpool na strafschoppen in Community Shield

Daarna had Liverpool, waar ook een basisplaats was weggelegd voor Georginio Wijnaldum, het overwicht, maar pas na rust werd het 1-1 dankzij Takumi Minamino. De Japanner kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en scoorde koeltjes.

In het vervolg hield Arsenal stand, waarna de Gunners alle penalty's benutten en invaller Rhian Brewster, die speciaal voor de strafschoppenreeks was ingebracht, namens de Reds hard en via de lat over schoot.