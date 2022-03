Oppermachtig PSV is snel klaar met Fortuna Sittard en blijft in het spoor van Ajax

Een thuiswedstrijd tegen een degradatiekandidaat, terwijl je zelf om het landskampioenschap strijdt; in een dergelijk scenario laat de uitkomst zich gemakkelijk raden. En PSV, de titelpretendent in het verhaal, won inderdaad doodsimpel, laagvlieger Fortuna Sittard werd met 5-0 over de knie gelegd.

De Eindhovenaren blijven daardoor in het spoor van koploper Ajax, dat zich eerder op zondag met veel moeite naar een 3-2 zege op Feyenoord knokte. PSV's achterstand op de Amsterdammers bedraagt twee punten.

Een oppermachtig PSV leidde halverwege al met 3-0, in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard die nooit een wedstrijd was. Philipp Max opende in de tiende minuut het bal, waarna Ritsu Doan en Eran Zahavi de score opvoerden.