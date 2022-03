Weer staat Feyenoord met lege handen: 'Een heel, heel pijnlijke nederlaag'

Goede spel Feyenoord levert niets op tegen Ajax: 'Een heel, heel pijnlijke nederlaag' - NOS

"Dit is een enorme teleurstelling", aldus Slot, die weinig kon met de complimenten voor het goede spel. "Als Feyenoord tegen Ajax speelt, dan telt 'by far' het resultaat, niet de manier waarop." "Een uur lang zetten we Ajax onder druk in de Arena en komen terecht voor", zeg de oefenmeester. "Ook thuis waren we al heel goed tegen Ajax. Dat is een enorme stap, die we met Feyenoord gemaakt hebben." Dat Feyenoord in de slotfase toch de zege uit handen gaf deed pijn. Dat de 2-2 voortkwam uit een vrije trap van Dusan Tadic was extra frustrerend. "Een standaardsituatie, eigenlijk de makkelijkste manier om te verdedigen. Dat is ook kwaliteit van Ajax."

Til: 'Iets meer moeten geloven' Guus Til, opgegroeid op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena, baalde flink van de nederlaag. "Aan complimenten heb je niets aan, als je verliest. Waar het aan ligt? Aan een dood spelmoment. Volgens mij was het een voorzet, maar daar mikt hij ook op. Dat als niemand hem raakt, de voorzet in de hoek vliegt. Dat kun je kwaliteit noemen inderdaad, chapeau." In de uitstekende eerste helft zorgde Til vanuit de omschakeling voor de 2-1 van Feyenoord, zijn 14de van het seizoen. "Ik vond dat wij ze vandaag juist afstraften op een gebrek aan kwaliteit, op slordig balverlies. Ook in de tweede helft hadden we de voorsprong moeten uitbreiden. Zij hadden veel de bal, maar we kwamen er nog steeds gevaarlijk uit. Daar hadden we iets meer in moeten geloven, iets meer stootkracht hebben."

Til bijt op zijn lip na onnodige nederlaag tegen Ajax: 'Aan complimenten heb je niets' - NOS