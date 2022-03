Polsstokhoogspringer Vloon vijfde bij WK indoor, wereldrecord Duplantis

Menno Vloon heeft bij de WK indoor naast een medaille gegrepen. De Nederlandse recordhouder ging in Belgrado over een hoogte van 5,75 meter en werd daarmee gedeeld vijfde. De wereldtitel ging naar wereldrecordhouder Armand Duplantis. De 22-jarige Zweedse olympisch kampioen van Tokio was met een hoogte van 6,05 meter al zeker van goud, maar tekende vervolgens nog voor een verbluffend wereldrecord van 6,20 meter. Dat was één centimeter hoger dan zijn wereldrecord van twee weken geleden. Braz enige concurrent Duplantis had vooral in de Braziliaan Thiago Braz een grote concurrent. Duplantis liet onderweg naar 6,05 meter geen enkele steek vallen. Ook 6,05 haalde hij in één keer. Braz, die zijn mooiste moment had bij de Olympische Spelen voor eigen publiek in 2016 (Rio de Janeiro) noteerde een mislukte poging op 5,85 en twee foutsprongen op 5,95 meter. Bij 6,05 meter ging het drie keer mis. Brons ging naar de Amerikaan Christopher Nilsen met 5,90. Voor zijn wereldrecord had Duplantis drie sprongen nodig.

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis - EPA

Liam van der Schaaf slaagde er niet de finale van de 60 meter horden te bereiken. De 23-jarige Nederlander, die op basis van zijn tijd in de series werd toegelaten tot de halve finales, finishte in zijn race als zevende. Met 7,69 seconden liep hij wel een persoonlijk record. "Na de series moest ik lang wachten. Ik was een stuk rustiger dan voor de serie. De start was goed, maar ik raakte horde drie hard. Ik ben de laatste weken niet heel erg fit geweest en daardoor heb ik niet veel getraind. Dan sluipen er wat slordigheidjes in, maar ik vond het geweldig om hier te zijn", zei Van der Schaaf na zijn uitschakeling. Bekijk hieronder de race en de reactie van Liam van der Schaaf tijdens de WK indoor.