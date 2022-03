Hordeloper Van der Schaaf uitgeschakeld bij WK, evenaring wereldrecord Holloway

Liam van der Schaaf is er bij de WK indoor niet in geslaagd de finale van de 60 meter horden te bereiken. De 23-jarige Nederlander, die op basis van zijn tijd in de series werd toegelaten tot de halve finales, finishte in zijn race als zevende. Met 7,69 seconden liep hij wel een persoonlijk record.

"Na de series moest ik lang wachten. Ik was een stuk rustiger dan voor de serie. De start was goed, maar ik raakte horde drie hard. Ik ben de laatste weken niet heel erg fit geweest en daardoor heb ik niet veel getraind. Dan sluipen er wat slordigheidjes in, maar ik vond het geweldig om hier te zijn", zei Van der Schaaf na zijn uitschakeling.

Bekijk hieronder de race en de reactie van Liam van der Schaaf tijdens de WK indoor.