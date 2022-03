Bloemendaal wint topper van Kampong, hockeysters Den Bosch denderen door

In de hoofdklasse mannen heeft koploper Bloemendaal de aanval van Kampong afgeslagen in de strijd om de koppositie. Vooraf was het verschil tussen de twee ploegen slechts een punt, dankzij de 2-1 winst gaat Bloemendaal weer comfortabeler aan de leiding.

Onderin de hoofdklasse pakte hekkensluiter Hurley na vijftien wedstrijden zijn tweede punt van het seizoen. Indra Aerts benutte in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Tilburg een strafcorner en schonk zijn ploeg een welkom punt, hoewel de achterstand op SCHC nog altijd vijf punten is.

In achtervolging op Kampong deden Pinoké, Amsterdam en HGC goede zaken. Alle drie wisten ze, zij het niet eenvoudig, hun wedstrijden te winnen. Pinoké won met 4-2 bij laagvlieger SCHC en is Kampong tot op drie punten genaderd. Amsterdam en HGC troffen met Oranje-Rood en Klein-Zwitserland directe concurrenten en wonnen beide met 3-2.

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Amsterdam. Een schot van Maria Verschoor werd gered door HGC-keeper Anke van Goudoever en een strafcorner van Floor de Haan werd door de defensie van HGC geneutraliseerd.

Ook Fay van der Elst was met een schot op de paal dicht bij de openingstreffer, maar aan het begin van het vierde kwart was het HGC dat via Dirkie Chamberlain op voorsprong kwam. Marijn Veen redde in de slotfase een punt voor Amsterdam, door de gelijkmaker binnen te schieten.

De volgende speelronde van de hoofdklasse staat voor komende donderdag op het programma. Dan speelt Amsterdam tegen Pinoké en Den Bosch tegen Victoria.

Bekijk in de fotocarrousel hieronder alle uitslagen en de stand van de hoofdklassen voor mannen en vrouwen.