Ten Hag looft 'temperamentvolle' Antony en zijn 'karakterploeg' Ajax

Voor de derde keer op rij zegevierde Ajax met een benauwde 3-2 zege in de eredivisie. Na twee keer billenknijpen tegen SC Cambuur en RKC Waalwijk werd zondag de Klassieker opnieuw in de slotfase beslist in Amsterdams voordeel.

En dat in de week waarin de ploeg werd uitgeschakeld in de Champions League door Benfica. Het noopte trainer Erik ten Hag tot het maken van een groot compliment voor zijn ploeg. "Als je na zo'n wedstrijd op deze manier reageert en Feyenoord in het laatste half uur wegvaagt, moet ik de ploeg een groot compliment maken."

Ten Hag zat "er doorheen" na het verlies tegen Benfica. "Het voelde zo onrechtvaardig en onnodig. Je bent zoveel beter dan de tegenstander, maar dan ga je zo de bietenbrug op. Dan moet je daarna recupereren en de rug rechten. Dat hebben we vandaag gedaan op karakter en hebben dan ook verdiend gewonnen."

'Temperament heb je nodig'

De oefenmeester ging kort in op de rode kaart van matchwinnaar Antony, die voor de 3-2 zorgde. De Braziliaan kreeg twee keer geel voor het uittrekken van zijn shirt en opzichtig theater. "Onnodig, dat moet hij nog leren. Maar ik ben ook blij om spelers met temperament te hebben. Die heb je ook nodig. Hij is nog jong, maar vergeet niet dat hij ook een ongelooflijke schop kreeg," sloot de Ajax-trainer af.