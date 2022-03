Wereldkampioene Balsamo snoept Van den Broek-Blaak zege af in Trofeo Alfredo Binda

Wereldkampioene Balsamo sprint naar zege in Trofeo Alfredo Binda - NOS

In de finale van de Noord-Italiaanse klimkoers over 141,8 kilometer, een koers die veel overeenkomsten vertoont met de Ronde van Lombardije, bleef een elitegroep van 24 rensters over.

Aanvallen van onder anderen Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ), Marlen Reusser (SDWorx) en Marta Cavalli (FDJ) op de laatste beklimming (Salta Orino) hadden niet het gewenste resultaat.

Chantal van den Broek-Blaak maakte er een lange sprint van, maar hield het net niet lang genoeg vol. Balsamo, vandaag gesteund door ploeggenoten Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij, kwam eenvoudig langszij en op de streep werd ze ook nog gepasseerd door Sofia Bertizollo (UAE) en Soraya Paladin (Canyon).

Zo restte Van den Broek-Blaak de ondankbare vierde plaats.