Verstappen valt uit in Bahrein, Leclerc en Sainz zorgen voor een-tweetje Ferrari

Verstappen startte van P2, achter Leclerc en slaagde er bij de start niet in de Monegask voorbij te steken. Leclerc gooide de deur goed dicht en bouwde in de ronden daarna langzaam een voorsprong op.

Het was de hele wedstrijd al knokken geblazen voor Verstappen. Leclerc was tijdens de kwalificatie al te snel gebleken en startte daarom vanaf poleposition. En ook op het moment dat het erom ging, de race op zondag, moest Verstappen het hoofd buigen.

Max Verstappen heeft in zijn eerste race als regerend wereldkampioen een fikse tegenvaller moeten slikken. De Red Bull-coureur leek bij de Grand Prix van Bahrein op weg naar plek twee achter Charles Leclerc, maar twee ronden voor het einde begaf zijn auto het; einde wedstrijd en geen WK-punten.

Daarmee leek de Ferrari-coureur zijn eigen bescheiden voorspelling dat Red Bull twee, drie tienden per ronde sneller zou zijn te logenstraffen. In de eerste 14 ronden was juist Leclerc iedere ronde een paar tienden sneller dan Verstappen.

Verstappen opent aanval

Het verschil tussen beiden liep op tot bijna vier seconden, maar een betere pitstopstrategie bracht Verstappen weer tot vlak achter Leclerc. De Red Bull-coureur ging een ronde eerder naar binnen - een zogenaamde undercut - en profiteerde daardoor van warmere banden, waarmee hij direct de aanval op de koppositie opende.

Drie ronden op rij ging Verstappen zijn rivaal in de eerste bocht voorbij, maar even zo vaak moest hij de leiding luttele seconden later alweer afstaan aan Leclerc, die vervolgens weer langzaamaan een voorsprong van zo'n vier seconden opbouwde.