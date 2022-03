Vanavond op tv: Zelensky spreekt tot Israël • Zuiveringen door Poetin • Abortusregels onder de loep

De Nederlandse abortuspraktijk

Er zijn zwangere vrouwen die abortus vragen omdat ze geen kind willen. Er zijn ook vrouwen die graag een kind willen maar een abortus vragen omdat de baby in hun buik zwaar gehandicapt blijkt te zijn. In bijna alle Europese landen is dat een groot verschil. In Nederland niet. In ons land is elke arts strafbaar die een abortus uitvoert bij een baby van 24 weken of ouder. Het onderzoeksinstituut ZonMw heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid onderzocht hoe deze regeling in de praktijk werkt.