Geplaagd Monaco geeft onthutsend zwak PSG nieuwe draai om de oren: 3-0

En dan werd de club van Myron Boadu deze week ook nog uitgeschakeld in de Europa League door Sporting Braga.

Dat Monaco worstelt met de situatie blijkt desondanks uit het oorverdovend zwijgen over de oorlog. Ook op het veld zijn de resultaten mager: sinds de Belg Philippe Clément in de winterstop het roer overnam van Niko Kovac wisre Monaco maar drie comeptitieduels te winnen.

De Monegasken hebben hun eigen zorgen. Met de Rus Dimitri Rybolovlev als eigenaar hangt de schaduw van de oorlog in Oekraïne als een schaduw over de club, al wordt de eigenaar niet gerekend tot de intimi van Vladimir Poetin.

Wijnaldum komt niet in spel voor

Waar Boadu op de bank begon in Stade Louis II mocht Georginio Wijnaldum bij afwezigheid van de zieke Lionel Messi weer eens vanaf het begin meedoen. Maar zoals eigenlijk al het hele seizoen liep de Oranje-international er verloren bij en werd amper in het spel betrokken.

In de eerste helft gold dat eigenlijk voor alle spelers van PSG. Monaco werd geen strobreed in de weg gelegd en had al de nodige kansen laten liggen voor aanvoerder Wissam Ben Yedder met een subtiele voetbeweging uit een strakke voorzet de 1-0 liet aantekenen.