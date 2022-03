PSV-vrouwen verslaan ADO Den Haag na verlenging en zijn bekerfinalist

De finale van het KNVB-bekertoernooi voor vrouwen gaat, net als bij de mannen, tussen PSV en Ajax. Nadat de Amsterdammers zich zaterdagavond al hadden geplaatst voor de eindstrijd, wonnen de Eindhovenaren zondagmiddag hun halve finale. Op De Herdgang werd ADO Den Haag na verlenging met 2-1 verslagen.

Het duel in Eindhoven was een reprise van de bekerfinale van vorig seizoen. Toen won PSV met 1-0 en pakte de Eindhovense club de beker. Ook in de halve finale van de huidige editie van het bekertoernooi scoorde PSV als eerst.

Naomi Pattiwael stoomde op aan de rechterkant en vond de inlopende Melanie Bross. De 24-jarige middenvelder had vervolgens geen moeite de bal langs ADO-keeper Barbara Lorsheyd te schuiven (1-0).

Verlenging

Vlak na rust maakte ADO Den Haag op prachtige wijze gelijk. Een hoekschop van Romy Speelman kwam voor de voeten van Gwyneth Hendriks, die de bal snoeihard binnenschoot (1-1).