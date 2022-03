Rentree Eriksen tegen Oranje onzeker door positieve coronatest

Christian Eriksen moet zijn terugkeer bij de nationale ploeg van Denemarken uitstellen door een positieve coronatest. De 30-jarige middenvelder zou zich maandag melden in aanloop naar de oefeninterland tegen Oranje van zaterdag, maar de Deense voetbalbond verwacht dat de oud-Ajacied pas later in de week aansluit.

Daarmee is het onzeker of Eriksen zijn rentree voor de Denen kan maken in de Johan Cruijff Arena, het stadion waarin hij jaren namens Ajax schitterde. Drie dagen na de oefenclash met het Nederlands elftal, op dinsdag 29 maart, is Servië in Kopenhagen de tegenstander in een volgende oefeninterland.

Rentree na hartstilstand

Eriksen was voor de eerste keer weer opgeroepen voor het Deense elftal sinds zijn hartstilstand afgelopen zomer tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. De middenvelder, die inmiddels met een defibrillator voetbalt, maakte vorige maand zijn rentree bij zijn nieuwe club Brentford.

Hij was transfervrij nadat zijn contract bij Internazionale was ontbonden omdat het in Italië verboden is met een defibrillator te voetballen.