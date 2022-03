Groningen na winst in Utrecht stapje dichter bij bereiken play-offs

FC Groningen heeft zichzelf in de strijd om een ticket voor de play-offs een prima dienst bewezen. Op bezoek bij FC Utrecht werd in de beginfase met twee treffers de basis gelegd voor de overwinning: 1-3. Al in de eerste minuut vestigde scheidsrechter Dennis Higler de aandacht op zich. Hij zag een overtreding van Utrecht-doelman Fabian de Keijzer op Michael de Leeuw compleet over het hoofd. Higler moest door Kevin Blom, die als VAR fungeerde, ingeseind worden om zijn fout in te zien. Na enkele minuten oponthoud kon Mo El Hankouri vanaf elf meter aanleggen. Hij stuurde De Keijzer de verkeerde kant op, waardoor Groningen een droomstart kende.

Nu is Dennis Higler nog resoluut: geen penalty voor Groningen. Even later meldt de VAR zich - Pro Shots

Die droomstart werd even later nog mooier na een goal van De Leeuw, die de bal van Jørgen Strand Larsen op een presenteerblaadje kreeg. De Keijzer kon het schot van de Groningen-aanvoerder, van net buiten de zestien, niet keren. Utrecht moest zo al vroeg in de achtervolging. In het restant van de eerste helft kreeg het kansen via Anastosios Douvikas, Quinten Timber en vooral Sander van de Streek, maar Groningen bleef soms met kunst- en vliegwerk overeind. Het massale opstootje vlak voor rust, na een correcte sliding van Bjorn Meijer op Douvikas, mocht Higler zich aanrekenen. Hij zag een overtreding van Meijer en trok geel. De toegekende vrije trap werd uiteindelijk door Douvikas over het doel geschoten.

De gemoederen raken vlak voor rust even oververhit - Pro Shots