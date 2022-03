Honderden demonstranten tegen het coronabeleid, opnieuw op het Museumplein

In Amsterdam is een demonstratie aan de gang tegen het coronabeleid. Aanleiding van de protestactie van United We Stand Europe is een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein, vandaag precies een jaar geleden, waarbij de ME optrad en 58 mensen oppakte.

Op het plein kwamen honderden mensen samen, veel van hen droegen spandoeken of vlaggen. De meesten maken zich zorgen over de inperking van vrijheden en ze zijn bang dat nu teruggedraaide coronamaatregelen weer terugkomen. Na een aantal toespraken vertrokken de betogers voor een 'Mars voor Verbinding' door Amsterdam.

Er wordt ook betoogd tegen de aanhouding van Willem Engel. Die werd woensdag opgepakt in Rotterdam op verdenking van opruiing, omdat hij gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten zou hebben geplaatst op sociale media. Engel is oprichter en voorman van actiegroep Viruswaarheid en wordt gezien als het gezicht van de anti-coronamaatregelenbeweging in Nederland.

Het Museumplein en de directe omgeving zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Die beslissing is genomen omdat er een kans is dat personen met wapens naar het plein willen komen, schrijft NH Nieuws.