Rojas verpulvert bij WK indoor wereldrecord hinkstapspringen

Hinkstapspringster Yulimar Rojas uit Venezuela is in Belgrado op fenomenale wijze wereldkampioene indoor geworden. Met een sprong van 15,74 meter verpulverde ze haar eigen indoorwereldrecord, dat ze in 2020 op 15,43 meter had gebracht.

Rojas is al jaren een klasse apart bij het hinkstapspringen. In Belgrado won ze na 2016 en 2018 haar derde wereldtitel indoor. Outdoor werd ze in 2017 en 2019 al wereldkampioene en op de Spelen won ze in 2016 zilver en vorig jaar in Tokio goud.

Laatste sprong

Rojas (26) bewaarde het beste voor het laatst. Toen ze al zeker was van het goud vloog ze naar 15,74 meter. Nummer twee Maryna Bech-Romantsjoek uit Oekraïne, die pas haar tweede competitie bij het hinkstapspringen afwerkte sinds 2013, sprong een meter minder ver.